Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:22, 14 августа 2024Экономика

В афере с Ларисой Долиной подтвердили украинский след. Мошенники звонили ей с территории Украины

Звонки от мошенников для масштабного обмана Ларисы Долиной поступили с Украины
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Телефонные мошенники, обманывавшие певицу Ларису Долину с апреля по июль, находятся на Украине. Это подтвердил представитель правоохранительных органов в беседе с ТАСС.

Мошенники звонили Долиной с Украины

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля злоумышленники вводили Долину в заблуждение. Они добивались, чтобы певица перевела свои сбережения якобы на безопасные счета. Также они убеждали ее отдать накопления и полученные от продажи квартиры средства курьеру.

«Также известно, что мошенники звонили с территории Украины», — подтвердил источник ТАСС.

Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться

Сергей Пудовкинпредставитель певицы

Представитель певицы Сергей Пудовкин сообщил, что обманувшие ее мошенники использовали нейросеть. По его словам, злоумышленники обратились в микрокредитную организацию, предъявив сгенерированное нейросетью изображение.

Суд уже арестовал пособницу мошенников

13 августа суд арестовал 53-летнюю женщину-курьера, работавшую на мошенников, обманувших Долину. Известно, что санкция суда на арест Анжелы Н. была выдана еще 6 августа.

более
200
миллионов рублей

перевела Лариса Долина мошенникам

Женщина работала тренером. У нее двое детей и муж, от которого она съехала. Ее задержали в подмосковной Балашихе. По данным прокуратуры, Анжела Н. забирала у Долиной часть средств и переводила их мошенникам. Певица перечислила на подконтрольные счета свои сбережения и отдала наличные после операций с недвижимостью через курьершу.

Сама певица назвала действия мошенников изощренными

Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке Москвы за 112 миллионов рублей, после этого передала деньги мошенникам. В ее квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками.

Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест

Лариса Долинапевица

В своем Telegram-канале певица призналась, что стала жертвой обмана. По ее словам, мошенники действовали организованно и изощренно. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что Долина перевела преступникам более 200 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас полицейские Москвы устанавливают других причастных к афере.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области взяли в плен группу военных ВСУ. Что об этом известно?

      На Западе раскрыли ожидания НАТО от операции ВСУ в Курской области

      Мужчина пожаловался на сексуальные домогательства на работе и получил совет

      Россияне ринулись скупать один вид бытовой техники

      В деле о хищении денег у Долиной допустили появление новых фигурантов

      Российский посол оценил слова Зеленского о переговорах с Россией

      Стало известно о новом ухудшении ситуации с платежами в Китай

      В афере с Ларисой Долиной подтвердили украинский след. Мошенники звонили ей с территории Украины

      Боррель от лица Евросоюза поддержал атаку ВСУ в Курской области. В России напомнили Западу, что Украина сделала выбор

      Момент взрыва дрона ВСУ в Нижегородской области сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше