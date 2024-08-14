В афере с Ларисой Долиной подтвердили украинский след. Мошенники звонили ей с территории Украины

Звонки от мошенников для масштабного обмана Ларисы Долиной поступили с Украины

Телефонные мошенники, обманывавшие певицу Ларису Долину с апреля по июль, находятся на Украине. Это подтвердил представитель правоохранительных органов в беседе с ТАСС.

Мошенники звонили Долиной с Украины

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля злоумышленники вводили Долину в заблуждение. Они добивались, чтобы певица перевела свои сбережения якобы на безопасные счета. Также они убеждали ее отдать накопления и полученные от продажи квартиры средства курьеру.

«Также известно, что мошенники звонили с территории Украины», — подтвердил источник ТАСС.

Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться Сергей Пудовкин представитель певицы

Представитель певицы Сергей Пудовкин сообщил, что обманувшие ее мошенники использовали нейросеть. По его словам, злоумышленники обратились в микрокредитную организацию, предъявив сгенерированное нейросетью изображение.

Суд уже арестовал пособницу мошенников

13 августа суд арестовал 53-летнюю женщину-курьера, работавшую на мошенников, обманувших Долину. Известно, что санкция суда на арест Анжелы Н. была выдана еще 6 августа.

более 200 миллионов рублей перевела Лариса Долина мошенникам

Женщина работала тренером. У нее двое детей и муж, от которого она съехала. Ее задержали в подмосковной Балашихе. По данным прокуратуры, Анжела Н. забирала у Долиной часть средств и переводила их мошенникам. Певица перечислила на подконтрольные счета свои сбережения и отдала наличные после операций с недвижимостью через курьершу.

Сама певица назвала действия мошенников изощренными

Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке Москвы за 112 миллионов рублей, после этого передала деньги мошенникам. В ее квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками.

Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест

Лариса Долина певица

В своем Telegram-канале певица призналась, что стала жертвой обмана. По ее словам, мошенники действовали организованно и изощренно. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что Долина перевела преступникам более 200 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас полицейские Москвы устанавливают других причастных к афере.