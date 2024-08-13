Раскрыты данные о пособнице обманувших певицу Долину мошенников

Суд арестовал пособницу мошенников, похитивших у певицы Долиной 200 млн рублей

Суд арестовал 53-летнюю женщину-курьера, работавшую на мошенников, обманувших на 200 миллионов рублей певицу Ларису Долину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Санкция суда на арест пособницы аферистов Анжелы Н. была выдана еще 6 августа, уточняет Telegram-канал Mash. Арестованная работала тренером. У нее двое детей и муж, от которого она съехала. Ее задержали в подмосковной Балашихе.

По данным прокуратуры, мошенники обманывали Долину с апреля по август. После чего женщина-курьер забирала у артистки часть средств и переводила их мошенникам. По указанию звонивших Долина перечислила на подконтрольные счета свои сбережения и отдала наличные после операций с недвижимостью через курьершу. Сумма ущерб от мошенничества превышает 200 миллионов рублей.

Столичные полицейские выясняют других причастных к афере.

Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке столицы за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. В квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками. Певица призналась, что стала жертвой обмана, охарактеризовала действия злоумышленников как «очень изощренные и спланированные».

Предварительно установлено, что мошенники находятся на территории Украины.