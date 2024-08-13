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20:30, 13 августа 2024Силовые структуры

Задержана курьер обманувших певицу Долину мошенников на 200 миллионов рублей

МВД задержало курьера мошенников, обманувших певицу Долину на 200 млн рублей
Начало событий в новости Певица Долина заявила об аресте ее квартиры

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Полицейские поймали 53-летнюю курьершу телефонных мошенников, обманом похитивших у жительницы Москвы 200 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Потерпевшей, предположительно, является певица Лариса Долина, которая под давлением преступников продала квартиру в районе Хамовники и отдала им вырученные за недвижимость деньги. На жилье наложен арест.

53-летняя задержанная забирала у потерпевшей часть средств и переводила их мошенникам, уточнила Волк.  По указанию звонивших обманутая гражданка перечислила на подконтрольные счета свои сбережения и отдала наличные после операций с недвижимостью через курьершу.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Столичные полицейские выясняют других причастных к афере.

Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке столицы за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. В квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками. Певица призналась, что стала жертвой обмана, охарактеризовала действия злоумышленников как «очень изощренные и спланированные».

Предварительно установлено, что мошенники находятся на территории Украины.

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      Любовь Ширижик
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