Задержана курьер обманувших певицу Долину мошенников на 200 миллионов рублей

МВД задержало курьера мошенников, обманувших певицу Долину на 200 млн рублей

Начало событий в новости Певица Долина заявила об аресте ее квартиры

Полицейские поймали 53-летнюю курьершу телефонных мошенников, обманом похитивших у жительницы Москвы 200 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Потерпевшей, предположительно, является певица Лариса Долина, которая под давлением преступников продала квартиру в районе Хамовники и отдала им вырученные за недвижимость деньги. На жилье наложен арест.

53-летняя задержанная забирала у потерпевшей часть средств и переводила их мошенникам, уточнила Волк. По указанию звонивших обманутая гражданка перечислила на подконтрольные счета свои сбережения и отдала наличные после операций с недвижимостью через курьершу.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Столичные полицейские выясняют других причастных к афере.

Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке столицы за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. В квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками. Певица призналась, что стала жертвой обмана, охарактеризовала действия злоумышленников как «очень изощренные и спланированные».

Предварительно установлено, что мошенники находятся на территории Украины.