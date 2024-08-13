Пытавшихся проникнуть в квартиру Долиной сняли на видео

Mash: неизвестных, которые пытались проникнуть в квартиру Долиной, задержали

Группу неизвестных, которые пытались проникнуть в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной, задержали. Новые подробности случившегося и видео с места публикует Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошел в 10 утра вторника, 13 августа, в доме в Ксеньевском переулке. Пятеро человек, которых сняла камера видеонаблюдения, представились покупателями элитной недвижимости и потребовали пустить их внутрь. Позднее они вызвали полицию, чтобы сотрудники разрешили войти в квартиру.

В результате охрана заподозрила незваных гостей в мошенничестве и заблокировала им входы в дом. Позже на место приехали сотрудники правоохранительных органов и забрали неизвестных в УВД, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося. В данный момент с ними общаются следователи.

Днем ранее стало известно, что мошенники выставили квартиру Ларисы Долиной на продажу за 112 миллионов рублей. Злоумышленники заявили, что являются представителями артистки, которая решила избавиться от недвижимости.