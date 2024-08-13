Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 13 августа 2024Экономика

Пытавшихся проникнуть в квартиру Долиной сняли на видео

Mash: неизвестных, которые пытались проникнуть в квартиру Долиной, задержали

Группу неизвестных, которые пытались проникнуть в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной, задержали. Новые подробности случившегося и видео с места публикует Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошел в 10 утра вторника, 13 августа, в доме в Ксеньевском переулке. Пятеро человек, которых сняла камера видеонаблюдения, представились покупателями элитной недвижимости и потребовали пустить их внутрь. Позднее они вызвали полицию, чтобы сотрудники разрешили войти в квартиру.

В результате охрана заподозрила незваных гостей в мошенничестве и заблокировала им входы в дом. Позже на место приехали сотрудники правоохранительных органов и забрали неизвестных в УВД, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося. В данный момент с ними общаются следователи.

Днем ранее стало известно, что мошенники выставили квартиру Ларисы Долиной на продажу за 112 миллионов рублей. Злоумышленники заявили, что являются представителями артистки, которая решила избавиться от недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части вторгшихся под Курск войск ВСУ

      Забег туристов до шезлонгов в отеле популярного курорта Европы попал на видео

      Цены на билеты из Анапы в Москву приближаются к шестизначным суммам. В РЖД объяснили, почему так произошло

      По факту обмана Ларисы Долиной мошенниками возбудили уголовное дело

      Россиянка погладила медузу-гиганта на пляже и попала на видео

      Появились новые подробности сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского истребителя Су-27

      Россиянин решил сбежать на СВО от жены и протаранил ворота военкомата

      Лидера группы «Коррозия металла» задержали

      Пытавшихся проникнуть в квартиру Долиной сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше