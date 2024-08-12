Mash: мошенники выставили на продажу квартиру Ларисы Долиной

Квартиру народной артистки России Ларисы Долиной выставили на продажу и попытались продать за 112 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, злоумышленники нашли старое видео, где похожий на певицу человек показывает паспорт, якобы подтверждая свою личность для заказчика выступлений. Они рассказали, что являются представителями артистки, которая решила продать квартиру за 112 миллионов рублей.

В результате несколько человек поверили в то, что Долина действительно хочет избавиться от жилья, и вступили в диалог с мошенниками. Через некоторое время злоумышленники пожаловались от лица обманутых людей в правоохранительные органы, утверждая, что сделка с певицей была заключена, однако та не отдает ключи.

Журналисты Mash связались с «покупателями» и узнали, что квартиру на самом деле никто не покупал. Позднее настоящие представители певицы рассказали, что следователи уже выясняют, кто и зачем хотел подставить ее.

В конце июля стало известно, что мошенники попытались заложить подмосковную дачу Ларисы Долиной.