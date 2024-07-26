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10:31, 26 июля 2024Экономика

Лариса Долина стала жертвой мошенников

Мошенники попытались заложить подмосковную дачу Ларисы Долиной

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Недоброжелатели попытались заложить ее дачу в Подмосковье, чтобы взять кредит, рассказал «Комсомольской правде» директор артистки Сергей Пудовкин.

Ранее в СМИ появилась информация, что Долина пытается занять 50 миллионов рублей под 30 процентов годовых, заложив свой дом в Протасовке. Сообщалось, что средства понадобились певице для организации юбилейного тура. По словам директора Долиной, это была подготовленная, многоступенчатая атака мошенников.

«Последние несколько дней Лариса Александровна получала запросы от микрофинансовых институтов по предоставлению кредитов. Конечно, официально таких запросов не было: нет оснований для подобных обращений. Это мошенники, которые пользуются знаменитым именем, чтобы получить доступ к финансовым ресурсам», — заявил Пудовкин.

Он добавил, что юрист и адвокат Долиной уже были проинформированы. Певица планирует обратиться в полицию.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. В ее рамках людям звонят якобы помощниками нотариуса и сообщают о внезапном наследстве. За помощь в его получении злоумышленники просят деньги.

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      Александра Качан
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