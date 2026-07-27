Новый премьер Британии захотел встретиться с Зеленским

Guardian: Новый премьер Британии Бернем встретится с Зеленским в знак поддержки Украины

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пригласил президента Украины Владимира Зеленского в качестве своего первого гостя после вступления в должность. Об этом сообщает The Guardian.

«Зеленский станет первым зарубежным гостем Энди Бернема в качестве премьер-министра. По словам Бернема, этот визит подчеркнет непоколебимую поддержку Великобритании Украине», — передает издание.

Встреча политиков пройдет на военно-морской базе в Британии, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят военные учения.

Ранее Бернем обратился к России, заявив, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона в вопросе поддержки Киева.