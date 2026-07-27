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09:31, 27 июля 2026Бывший СССР

Элиту ВСУ и Нацгвардии отправили защищать одно направление

ТАСС: Элита ВСУ и Нацгвардии пытается удержать Доброполье
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинские войска концентрируют элитные подразделения на добропольском направлении в попытке удержать населенный пункт. Об этом рассказал начальник разведки 51-й общевойсковой армии Вооруженных сил России с позывным Апостол, передает ТАСС.

«Они переживают все-таки за Краматорско-Славянскую агломерацию. Обойдя здесь, скажем так, наши войска могут выйти на оперативный простор — обойти с запада», — рассказал Апостол.

По его словам, взятие Доброполья и окрестностей позволит российским войскам влиять на обстановку в Славянске и Краматорске.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной рассказал, что российские войска стремятся установить огневой контроль над трассой Доброполье — Краматорск.

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