ТАСС: Элита ВСУ и Нацгвардии пытается удержать Доброполье

Украинские войска концентрируют элитные подразделения на добропольском направлении в попытке удержать населенный пункт. Об этом рассказал начальник разведки 51-й общевойсковой армии Вооруженных сил России с позывным Апостол, передает ТАСС.

«Они переживают все-таки за Краматорско-Славянскую агломерацию. Обойдя здесь, скажем так, наши войска могут выйти на оперативный простор — обойти с запада», — рассказал Апостол.

По его словам, взятие Доброполья и окрестностей позволит российским войскам влиять на обстановку в Славянске и Краматорске.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной рассказал, что российские войска стремятся установить огневой контроль над трассой Доброполье — Краматорск.