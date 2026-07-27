Звезда шоу назвала скучными никогда не употреблявших кокаин детей и вызвала волну гнева

Телезвезда Глэнвилл назвала сыновей скучными за то, что они никогда не употребляли кокаин

Бывшая участница популярного американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» (The Real Housewives of Beverly Hills) Брэнди Глэнвилл заявила, что ее сыновья никогда не употребляли наркотики, и за это назвала их скучными. Об этом сообщает Page Six.

«Мои дети не употребляют кокаин, потому что они скучные», — сказала Глэнвилл в эфире своего подкаста Brandi Glanville Unfiltered. При этом, как подчеркнула телезвезда, она рада тому, что ее сыновья никогда не пробовали наркотики. «Мне нравится, что они скучные. Они даже не любят пить алкоголь», — добавила она. При этом сама экс-участница шоу призналась, что в 1990-х годах принимала кокаин, но позднее перестала.

Слова телезвезды вызвали волну гнева в сети: пользователи платформы X массово раскритиковали ее. «Эта женщина сошла с ума», — написал комментатор с ником cvandam5_m. «Какая же она идиотка», — заявила Sonia3044. Участница обсуждения под ником Nicholette8305 с иронией назвала Глэнвилл матерью года. А Madd2elena и вовсе предложила отправить экс-участницу шоу в психиатрическую клинику.

Ранее сообщалось, что Глэнвилл попала в больницу, после того как решила лечить простуду по совету из видео в TikTok. Она призвала поклонников не доверять рекомендациям по здоровью из соцсетей.

У Брэнди Глэнвилл двое детей — сыновья Мейсон и Джейк. Они родились в браке телезвезды с американским актером Эдди Сибрианом.