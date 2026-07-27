Врач высказалась о влиянии на здоровье самой популярной добавки в кофе

Диетолог Гарсия: Белый и коричневый сахар — это не яд, но и не здоровая пища

Диетолог Ботикария Гарсия рассказала как сахар, который считается самой популярной добавкой в кофе, влияет на здоровье. На эту тему она высказалась в разговоре с изданием ABC.

По словам Гарсии, сахар бывает нескольких видов, но они мало чем отличаются друг от друга. «Белый и коричневый сахар — близнецы, только один из них похож на брата-хипстера, который отрастил бороду, чтобы выглядеть интереснее. В обоих практически одно и то же: от 95 до 99 процентов сахара», — пояснила она.

Врач добавила, что коричневый сахар содержит больше витаминов и минералов, чем белый. Однако на практике это не имеет большого значения, поскольку его добавляют в напитки в очень маленьких количествах. «Что касается влияния на метаболизм, оба вида сахара ведут себя в организме очень похоже. Это не яд, но и не здоровая пища», — добавила специалистка.

Ранее диетолог Джоанна Кац перечислила преимущества ежедневного употребления кофе. Она утверждает, что этот напиток может повысить физическую выносливость и мышечную силу.