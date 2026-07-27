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Забота о себе
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08:30, 27 июля 2026Забота о себе

Врач высказалась о влиянии на здоровье самой популярной добавки в кофе

Диетолог Гарсия: Белый и коричневый сахар — это не яд, но и не здоровая пища
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Ботикария Гарсия рассказала как сахар, который считается самой популярной добавкой в кофе, влияет на здоровье. На эту тему она высказалась в разговоре с изданием ABC.

По словам Гарсии, сахар бывает нескольких видов, но они мало чем отличаются друг от друга. «Белый и коричневый сахар — близнецы, только один из них похож на брата-хипстера, который отрастил бороду, чтобы выглядеть интереснее. В обоих практически одно и то же: от 95 до 99 процентов сахара», — пояснила она.

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Врач добавила, что коричневый сахар содержит больше витаминов и минералов, чем белый. Однако на практике это не имеет большого значения, поскольку его добавляют в напитки в очень маленьких количествах. «Что касается влияния на метаболизм, оба вида сахара ведут себя в организме очень похоже. Это не яд, но и не здоровая пища», — добавила специалистка.

Ранее диетолог Джоанна Кац перечислила преимущества ежедневного употребления кофе. Она утверждает, что этот напиток может повысить физическую выносливость и мышечную силу.

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