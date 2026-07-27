Доехавший на велосипеде из Таиланда до Крыма россиянин назвал самые яркие моменты пути

Добравшийся из Таиланда до Крыма Павлов заявил, что не встретил ни одного плохого человека

Добравшийся из Таиланда до Крыма на велосипеде россиянин Андрей Павлов поделился с РИА Новости впечатлениями о поездке и назвал самые яркие моменты своего долгого пути.

По его словам, самым замечательным в его поездке стали встречи с добрыми людьми, которые помогали на протяжении всего маршрута.

«Самый запоминающийся момент — глаза добрых людей. Их я не забуду никогда. Это простые встречные люди, которые помогали мне на протяжении всего путешествия. Это путешествие не про меня, а про человечность и доброту людей. Я не встретил ни одного плохого человека», — поделился путешественник.

Всего Павлов преодолел около 12 тысяч километров, 8 тысяч из которых — на велосипеде. Поездку он начал в мае, выехав с Пхукета. Конечной точкой маршрута был поселок Советский.

«Хочу, наконец, вернуть себе ту версию, которая была раньше, а была она именно в Крыму — на родном полуострове», — объяснял россиянин цель этой поездки.