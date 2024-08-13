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20:37, 13 августа 2024Силовые структуры

Раскрыта похищенная мошенниками у певицы Долиной сумма

МВД: обманутая мошенниками певица Долина отдала им 200 млн рублей
Начало событий в новости Задержана курьер обманувших певицу Долину мошенников на 200 миллионов рублей
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Свыше 200 миллионов рублей перевела мошенникам жительница Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Потерпевшей по уголовному делу является певица Лариса Долина, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Полицейские задержали 53-летнюю женщину-курьера, работавшую на мошенников. Она забирала у потерпевшей часть средств и переводила их мошенникам, уточнила Волк. По указанию звонивших обманутая гражданка перечислила на подконтрольные счета свои сбережения и отдала наличные после операций с недвижимостью через курьершу.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Столичные полицейские выясняют других причастных к афере.

Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке столицы за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. В квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками. Певица призналась, что стала жертвой обмана, охарактеризовала действия злоумышленников как «очень изощренные и спланированные».

Предварительно установлено, что мошенники находятся на территории Украины.

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      Любовь Ширижик
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