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14:04, 13 августа 2024Экономика

Появились новые подробности сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной

Mash: Лариса Долина продала квартиру и перевела мошенникам 180 миллионов рублей

Фото: Алексей Белкин / News.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, продала квартиру в центре Москвы и перевела неизвестным 180 миллионов рублей. О новых подробностях сделки сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об объекте площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники. По информации источника, впервые злоумышленники связались с 68-летней звездой в апреле. Неизвестные представились сотрудниками спецслужбы и рассказали, что ее квартиру пытаются продать мошенники. Им удалось убедить певицу избавиться от элитного жилья за 112 миллионов рублей и отправить деньги на «безопасный счет». При этом в процессе подготовки сделки Долина перевела им еще около 68 миллионов рублей. Общий ущерб артистке составил 180 миллионов рублей.

Ранее в этот же день группа неизвестных попыталась проникнуть в квартиру Долиной, однако охранники не пустили их и передали полиции. В данный момент они общаются со следователями.

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      Полина Кислицына
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