Появились новые подробности сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной

Mash: Лариса Долина продала квартиру и перевела мошенникам 180 миллионов рублей

Народная артистка России Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, продала квартиру в центре Москвы и перевела неизвестным 180 миллионов рублей. О новых подробностях сделки сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об объекте площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники. По информации источника, впервые злоумышленники связались с 68-летней звездой в апреле. Неизвестные представились сотрудниками спецслужбы и рассказали, что ее квартиру пытаются продать мошенники. Им удалось убедить певицу избавиться от элитного жилья за 112 миллионов рублей и отправить деньги на «безопасный счет». При этом в процессе подготовки сделки Долина перевела им еще около 68 миллионов рублей. Общий ущерб артистке составил 180 миллионов рублей.

Ранее в этот же день группа неизвестных попыталась проникнуть в квартиру Долиной, однако охранники не пустили их и передали полиции. В данный момент они общаются со следователями.