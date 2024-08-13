Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:51, 13 августа 2024Культура

Неизвестные пытались проникнуть в квартиру Ларисы Долиной

В квартиру Ларисы Долиной в Москве пытались проникнуть неизвестные

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

В квартиру Ларисы Долиной в столичных Хамовниках пытаются проникнуть неизвестные. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В элитный дом, где находится квартира певицы, пришли люди, которые заявили, что они являются собственниками жилья. По информации источника, охрана заблокировала входы в дом и не пускает посторонних на территорию. Сотрудники ТСЖ сообщили, что один из людей, представившийся новым хозяином квартиры, показал иностранный паспорт.

Сообщается, что жилье Долиной недавно выставили на торги в сети мошенники. Ранее стало известно, что кто-то пытается заложить дачу певицы и оформить под залог ее недвижимости кредитные продукты на сумму более 50 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам пригрозили отобрать дачи. Кто и почему может остаться без земли?

      21-летнего россиянина жестоко избили из-за просьбы освободить проезд во дворе

      В России вновь стали чаще госпитализировать пациентов с коронавирусом

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Плакат со свиньей и призывом к Украине в Москве связали с Паниным и активистами-патриотами

      В Госдуме отреагировали на информацию о вероятной замене Зеленского

      Бывший сосед Зеленского передал ему привет из плена

      Автор «Слова пацана» объявил войну водке

      Вучичу предрекли судьбу Милошевича от Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше