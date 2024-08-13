Неизвестные пытались проникнуть в квартиру Ларисы Долиной

В квартиру Ларисы Долиной в Москве пытались проникнуть неизвестные

В квартиру Ларисы Долиной в столичных Хамовниках пытаются проникнуть неизвестные. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В элитный дом, где находится квартира певицы, пришли люди, которые заявили, что они являются собственниками жилья. По информации источника, охрана заблокировала входы в дом и не пускает посторонних на территорию. Сотрудники ТСЖ сообщили, что один из людей, представившийся новым хозяином квартиры, показал иностранный паспорт.

Сообщается, что жилье Долиной недавно выставили на торги в сети мошенники. Ранее стало известно, что кто-то пытается заложить дачу певицы и оформить под залог ее недвижимости кредитные продукты на сумму более 50 миллионов рублей.