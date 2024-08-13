Певица Долина заявила об аресте ее квартиры

Певица Долина стала жертвой мошенников с Украины

Лариса Долина стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру наложили арест. Об этом певица сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Долиной, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Артистка сообщила, что признана потерпевшей.

При этом певица не уточнила, в чем заключался факт мошенничества, однако охарактеризовала действия злоумышленников как «очень изощренные и спланированные».

Предварительно установлено, что мошенники находятся на территории Украины.

Ранее стало известно, что Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке столицы за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. В квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками. Несмотря на то, что формально сделка совершена, артистка отказывается передавать им ключи.