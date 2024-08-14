Стало известно о причастности обманувших Долину мошенников к Украине

Обманувшие на 200 миллионов рублей Ларису Долину мошенники звонили с Украины

Телефонные мошенники, обманывавшие певицу Ларису Долину с апреля по июль, находятся на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и с апреля по 25 июля вводили Долину в заблуждение. Так, они пытались вынудить ее перевести накопления якобы на безопасные счета. При этом мошенники хотели, чтобы певица отдала сбережения и полученные от продажи средства курьеру.

«Также известно, что мошенники звонили с территории Украины», — подчеркнул источник ТАСС.

Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала деньги мошенникам. В квартиру пытались попасть неизвестные, которые представились новыми собственниками.

Позже Долина призналась, что стала жертвой обмана, и назвала действия злоумышленников «очень изощренными и спланированными».

