Мошенники попытались завладеть недвижимостью Ларисы Долиной за границей

Shot: мошенники попытались завладеть квартирами Ларисы Долиной в Юрмале

Мошенники попытались завладеть жильем народной артистки России Ларисы Долиной за границей. Об этом пишет Shot.

Речь идет о двух объектах недвижимости в латвийской Юрмале — двух— и четырехкомнатной квартирах, расположенных в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в элитном районе Дзинтари на побережье Рижского залива. Их примерная цена составляет 30,4 миллиона и 66 миллионов рублей соответственно. Звезда купила их в 2011 году и в данный момент из-за санкций против России попасть в зарубежную страну не может.

По информации канала, в последнее время неизвестные активно интересовались заграничным имуществом Долиной и возможностью его покупки. Допускается, что это могут быть мошенники, которые обманом лишили певицу квартиры в центре Москвы.

Ранее стало известно, что Долина продала недвижимость в Ксеньинском переулке за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные со сделки деньги мошенникам. Кроме того, она дополнительно перевела на «безопасный счет» еще 68 миллионов рублей. В квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками. Несмотря на то, что формально сделка совершена, артистка отказывается передавать им ключи. По факту незаконной продажи жилья СК возбудил уголовное дело.

