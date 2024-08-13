Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:05, 13 августа 2024Силовые структуры

По факту обмана Ларисы Долиной мошенниками возбудили уголовное дело

СК возбудил дело о мошенничестве по факту незаконной продажи квартиры Долиной

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о мошенничестве по факту незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фигурантам дела грозит до двух лет колонии. Предварительно, у них были кураторы с территории Украины.

Сейчас, по данным канала, следователи проверяют, куда именно ушли 110 миллионов рублей, полученные от незаконной сделки.

Ранее Долина стала жертвой аферы с недвижимостью. Российская певица якобы продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках, которая оценивается в 150 миллионов рублей, за 110 миллионов. При этом деньги, полученные от незаконной сделки, оказались в руках неизвестных, а в саму жилплощадь попытались попасть «новые владельцы».

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части вторгшихся под Курск войск ВСУ

      Забег туристов до шезлонгов в отеле популярного курорта Европы попал на видео

      Цены на билеты из Анапы в Москву приближаются к шестизначным суммам. В РЖД объяснили, почему так произошло

      По факту обмана Ларисы Долиной мошенниками возбудили уголовное дело

      Россиянка погладила медузу-гиганта на пляже и попала на видео

      Появились новые подробности сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского истребителя Су-27

      Россиянин решил сбежать на СВО от жены и протаранил ворота военкомата

      Лидера группы «Коррозия металла» задержали

      Пытавшихся проникнуть в квартиру Долиной сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше