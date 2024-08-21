Шансы Долиной вернуть квартиру в Москве оценили

Юрист Гуськова: у Ларисы Долиной есть все шансы вернуть квартиру в Москве

У певицы Ларисы Долиной есть все шансы вернуть себе проданную мошенникам квартиру в Москве. Так ситуацию оценивает юрист Илона Гуськова, ее слова передает Пятый канал.

Для этого артистке нужно доказать, что она стала жертвой злоумышленников и действовала под давлением, не подписывая при этом никаких документов. Для этого нужно будет предоставить для изучения специалистами все телефонные звонки, электронную почту, запись и текст переговоров, которые она вела.

Однако в случае признания сделки по продаже столичной квартиры недействительной покупательница жилья может потребовать вернуть ей потраченные деньги. Основанием для этого станет договор с данными артистки.

Ранее стало известно, что Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры в Хамовниках. В качестве истца по делу указана сама певица, а представителем ее интересов в суде значится Пухова М.М. Ответчиком по делу проходит Лурье П.А. Дело будет рассматривать судья Перепелкова, а дата заседания пока неизвестна.