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14:07, 21 августа 2024Экономика

Шансы Долиной вернуть квартиру в Москве оценили

Юрист Гуськова: у Ларисы Долиной есть все шансы вернуть квартиру в Москве

Фото: Алексей Белкин / News.ru / Globallookpress.com

У певицы Ларисы Долиной есть все шансы вернуть себе проданную мошенникам квартиру в Москве. Так ситуацию оценивает юрист Илона Гуськова, ее слова передает Пятый канал.

Для этого артистке нужно доказать, что она стала жертвой злоумышленников и действовала под давлением, не подписывая при этом никаких документов. Для этого нужно будет предоставить для изучения специалистами все телефонные звонки, электронную почту, запись и текст переговоров, которые она вела.

Однако в случае признания сделки по продаже столичной квартиры недействительной покупательница жилья может потребовать вернуть ей потраченные деньги. Основанием для этого станет договор с данными артистки.

Ранее стало известно, что Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры в Хамовниках. В качестве истца по делу указана сама певица, а представителем ее интересов в суде значится Пухова М.М. Ответчиком по делу проходит Лурье П.А. Дело будет рассматривать судья Перепелкова, а дата заседания пока неизвестна.

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      Нина Ташевская
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