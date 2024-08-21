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12:14, 21 августа 2024Экономика

Обманутая мошенниками Долина подала в суд на покупательницу квартиры

Лариса Долина подала в суд заявление на покупательницу ее квартиры в Хамовниках

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина подала в суд заявление на покупательницу своей квартиры в Хамовниках. Соответствующий иск от 19 августа появился в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

В качестве истца по делу указана сама певица, а представителем ее интересов в суде значится Пухова М.М. Ответчиком по делу проходит Лурье П.А. Дело будет рассматривать судья Перепелкова, а дата заседания пока неизвестна.

В середине августа стало известно, что Долина стала жертвой мошенников и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей. В сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» Долиной.

После случившегося артистка подняла цены на свои концерты: ее живое выступление теперь стоит 4 миллиона рублей против 1,5 миллиона весной 2024 года. В дальнейшем исполнительница призналась, что стойко проходить выпавшие на ее долю испытания ей помогает поддержка друзей.

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