Обманутая мошенниками Долина подняла цены на концерты

Лариса Долина повысила стоимость концерта на 2,5 млн руб. после аферы мошенников

Российская певица Лариса Долина подняла цены на свои концерты после аферы украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, народная артистка продолжает активно выступать, несмотря на понесенные убытки в 200 миллионов рублей. При этом стоимость ее живого выступления выросла на 2,5 миллиона рублей по сравнению с весной и достигла четырех миллионов рублей.

Лариса Долина продала свою московскую недвижимость за 112 миллионов рублей и передала полученные деньги мошенникам. Об афере стало известно, когда в квартиру в Ксеньинском переулке пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками.

По предварительным данным, мошенники, обманувшие артистку, действовали с территории Украины. Женщина-курьер, забиравшая деньги у потерпевшей, уже находится под стражей.

