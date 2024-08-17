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12:11, 17 августа 2024Культура

Обманутая мошенниками Долина подняла цены на концерты

Лариса Долина повысила стоимость концерта на 2,5 млн руб. после аферы мошенников

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская певица Лариса Долина подняла цены на свои концерты после аферы украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, народная артистка продолжает активно выступать, несмотря на понесенные убытки в 200 миллионов рублей. При этом стоимость ее живого выступления выросла на 2,5 миллиона рублей по сравнению с весной и достигла четырех миллионов рублей.

Лариса Долина продала свою московскую недвижимость за 112 миллионов рублей и передала полученные деньги мошенникам. Об афере стало известно, когда в квартиру в Ксеньинском переулке пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками.

По предварительным данным, мошенники, обманувшие артистку, действовали с территории Украины. Женщина-курьер, забиравшая деньги у потерпевшей, уже находится под стражей.

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      Олеся Мицкевич
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