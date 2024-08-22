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12:20, 22 августа 2024Экономика

Названо условие возвращения Долиной проданной мошенникам квартиры

Адвокат Мухаметзянов: Лариса Долина может вернуть квартиру при одном условии

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина сможет получить обратно проданную мошенникам квартиру в Москве, если докажет, что в момент сделки была неспособна осознавать свои действия. Условие возвращения недвижимости назвал адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с порталом «Страсти».

Юрист напомнил, что по п.1 ст. 177 Гражданского кодекса РФ, если при совершении сделки человек не мог контролировать свои действия и понимать их последствия, суд может аннулировать сделку. «Следовательно, если Лариса Александровна докажет, что она находилась в подобном состоянии, то у нее будут все шансы вернуть квартиру», — пояснил Мухаметзянов.

Ранее стало известно, что Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры в Хамовниках. В качестве истца по делу указана сама певица, а представителем ее интересов в суде значится Пухова М.М. Ответчиком по делу проходит Лурье П.А. Когда пройдет заседания, пока неизвестно.

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      Нина Ташевская
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