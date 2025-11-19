Долина впервые выступила в суде по делу об афере с ее квартирой. Певица сказала прессе всего одно слово и ушла через черный ход

Российская эстрадная певица Лариса Долина в среду, 19 ноября, приехала в суд для дачи показаний в качестве потерпевшей в рамках судебного заседания по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой.

Появление исполнительницы в суде попало на видео. На кадрах видно, как Долина выходит из автомобиля и направляется в здание суда. Давать какие-либо комментарии журналистам артистка отказалась. Однако одним словом высказалась о своем состоянии перед дачей показаний.

Долина покинула суд через черный ход

Спустя некоторое время звезда российской эстрады ушла из суда через черный ход. Это также попало на видео.

Журналисты пытались задать исполнительнице вопросы, но она не обратила на них внимания. В частности, представители прессы поинтересовались самочувствием артистки и попросили совета для тех, кто также столкнулся с мошенничеством. В ответ Долина молча проследовала к ожидающему ее у черного входа автомобилю.

Адвокат оценил дело с квартирой Долиной

Дело певицы о признании сделки о продаже квартиры недействительной не является прецедентным. Об этом заявил адвокат Олег Зернов.

Он напомнил, что Россия относится к странам романо-германской правовой семьи, где судебный прецедент не имеет значения для рассмотрения подобных дел. Кроме того, он отметил, что на практике суды не всегда удовлетворяют иски о признании сделок, совершенных под влиянием мошенников, недействительными. Чаще всего такими признают сделки с заниженной ценой.

В нашей стране гражданский процесс является состязательным, решение по конкретному делу зависит от представленных суду доказательств с обеих сторон Олег Зернов адвокат

При этом адвокат рекомендовал не пытаться фальсифицировать доказательства по гражданским делам, так как за это также предусмотрена уголовная ответственность.

Долину склонили к продаже квартиры под видом «спецоперации»

Лариса Долина стала жертвой аферистов в августе 2024 года и лишилась квартиры. По их наводке она продала жилье за 112 миллионов рублей. Когда артистка поняла, что ее обманывают, она обратилась в правоохранительные органы. Покупателем недвижимости звезды оказалась 34-летняя мать-одиночка из Москвы Полина Лурье.

8 сентября Мосгорсуд признал законным решение вернуть певице Долиной ее квартиру, проданную из-за мошенников. Суд признал сделку недействительной, несмотря на то что новые владельцы квартиры и риелторы не были осведомлены о преступном замысле мошенников.

Как выяснилось в ходе следствия, артистка при продаже квартиры под влиянием третьих лиц думала, что помогает ловить преступников путем «спецоперации». Она верила, что сделки по продаже ее квартиры являются фиктивными и контролируются сотрудниками правоохранительных органов.

Судебные эксперты отметили, что мошенникам удалось обмануть певицу в том числе из-за особенностей ее характера. В частности, они предполагают, что у артистки есть черты нарциссического и истерического типа личности. Это означает, что она может быть чрезмерно уверена в себе, не признавать свои слабости и легко поддаваться внушению. Кроме того, Долина могла быть невнимательной к деталям из-за плотного графика, а также имеет «образ мышления наивного оптимиста﻿» и «выраженные ценности безопасности﻿».

У покупательницы квартиры Долиной появился шанс взыскать с артистки миллионы рублей

Покупательница квартиры народной артистки России Полина Лурье обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы.

Адвокат Андрей Алешкин полагает, что у женщины появились высокие шансы взыскать с певицы более ста миллионов рублей — сумму, которую та заплатила за приобретение квартиры.

«Сделка реальная, а значит, по общим правилам участники сделки должны вернуться к тем параметрам, с которых сделку начинали. Не важно, что и кому передавалось впоследствии: если покупатель реален, деньги передавались, то оснований не возвращать деньги по сделке, которая расторгнута судом, не имеется», — разъяснил юрист.