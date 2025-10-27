Силовые структуры
07:20, 27 октября 2025Силовые структуры

Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу артистке

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда, имеющиеся в распоряжении агентства.

«Зарегистрирована кассационная жалоба по гражданскому административному делу Лурье П.А»,— говорится в данных.

Ранее стало известно, что одна из обвиняемых в мошенничестве по уголовному делу об афере с квартирой Ларисы Долиной звонила ей якобы от имени ректора вуза. Согласно судебным документам, примерно в апреле прошлого года Долина получила звонок в мессенджере с абонентского номера ректора. Девушка сообщила, что с певицей свяжется сотрудник службы безопасности института, и ничего больше не уточнила.

В сентябре Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал с мошенников часть денег, похищенных у Долиной. До этого суд подтвердил, что певица является законной владелицей квартиры, которую она продала по указке телефонных мошенников.

