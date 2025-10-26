Раскрыты подробности об афере с квартирой Долиной

Обвиняемая в афере с квартирой Долиной звонила ей якобы от лица ректора вуза

Одна из обвиняемых в мошенничестве по уголовному делу об афере с квартирой Ларисы Долиной звонила ей якобы от имени ректора вуза. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, примерно в апреле прошлого года Долина получила звонок в мессенджере с абонентского номера ректора. Девушка сообщила, что с певицей свяжется сотрудник службы безопасности института, и ничего больше не уточнила.

«Спустя некоторое время поступил звонок от неизвестного мужчины… который представился сотрудником безопасности института, сообщил, что с ней должен связаться сотрудник "ФСБ" и задать некоторые вопросы», — сообщается в материалах.

По делу об афере с квартирой Долиной проходят четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Все четверо находятся в СИЗО.

В сентябре Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал с мошенников часть денег, похищенных у Долиной. До этого суд подтвердил, что певийа является законной владелицей квартиры, которую она продала по указке телефонных мошенников.