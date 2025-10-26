Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:31, 26 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности об афере с квартирой Долиной

Обвиняемая в афере с квартирой Долиной звонила ей якобы от лица ректора вуза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Одна из обвиняемых в мошенничестве по уголовному делу об афере с квартирой Ларисы Долиной звонила ей якобы от имени ректора вуза. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, примерно в апреле прошлого года Долина получила звонок в мессенджере с абонентского номера ректора. Девушка сообщила, что с певицей свяжется сотрудник службы безопасности института, и ничего больше не уточнила.

«Спустя некоторое время поступил звонок от неизвестного мужчины… который представился сотрудником безопасности института, сообщил, что с ней должен связаться сотрудник "ФСБ" и задать некоторые вопросы», — сообщается в материалах.

По делу об афере с квартирой Долиной проходят четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Все четверо находятся в СИЗО.

В сентябре Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал с мошенников часть денег, похищенных у Долиной. До этого суд подтвердил, что певийа является законной владелицей квартиры, которую она продала по указке телефонных мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я не собираюсь тратить время зря». Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    Трампа заподозрили в создании биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото

    Экс-депутат Рады рассказала о «мясниках» в украинской армии

    Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы Patriot

    ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки в Харьковской области

    Россиян предупредили о мошенничестве на фоне уплаты налогов

    Российские военные нанесли удары по ветрогенераторам в Краматорске

    Раскрыты подробности об афере с квартирой Долиной

    Украинцам предрекли трудности с отоплением этой зимой

    Прокурор Парижа рассказала о расследовании ограбления Лувра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости