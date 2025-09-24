Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:17, 24 сентября 2025Культура

Суд вынес вердикт обманувшим Долину мошенникам

Суд взыскал с мошенников 62,7 миллиона рублей в пользу певицы Ларисы Долиной
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал с мошенников часть похищенных у народной артистки России Ларисы Долиной денег. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, суд взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу певицы по иску о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег. Средства были взысканы с 10 ответчиков в пользу Ларисы Долиной. Четверо из них являются также фигурантами уголовного дела о хищении денег.

Известно, что мошенники нанесли певице суммарный ущерб в 200 миллионов рублей. В течение суток после обращения артистки в правоохранительные органы была задержана 53-летняя женщина-курьер Анжела Цырульникова, которая сейчас находится в СИЗО.

Ранее суд подтвердил, что Лариса Долина является законной владелицей квартиры, которую она продала по указке телефонных мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России самолет с пассажирами впервые столкнулся с беспилотником. Что об этом известно?

    Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире

    Названы самые популярные в Москве в 2025 году имена детей

    В Европе напомнили об отсутствии альтернатив российской нефти

    Агрессивная белка отправила в больницу двух человек

    Рубио на встрече с Лавровым обратился с призывом к России

    В Белом доме объяснили смысл заявлений Трампа о старых границах Украины

    Следователи возбудили дело по факту расправы над антикваром из-за старинной вещи

    Россияне оказались во власти заблуждений о контрацепции

    Женщина нашла своего супруга бездыханным в воде и едва не погибла от паники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости