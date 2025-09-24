Суд вынес вердикт обманувшим Долину мошенникам

Суд взыскал с мошенников 62,7 миллиона рублей в пользу певицы Ларисы Долиной

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал с мошенников часть похищенных у народной артистки России Ларисы Долиной денег. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, суд взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу певицы по иску о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег. Средства были взысканы с 10 ответчиков в пользу Ларисы Долиной. Четверо из них являются также фигурантами уголовного дела о хищении денег.

Известно, что мошенники нанесли певице суммарный ущерб в 200 миллионов рублей. В течение суток после обращения артистки в правоохранительные органы была задержана 53-летняя женщина-курьер Анжела Цырульникова, которая сейчас находится в СИЗО.

Ранее суд подтвердил, что Лариса Долина является законной владелицей квартиры, которую она продала по указке телефонных мошенников.