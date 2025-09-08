Экономика
23:07, 8 сентября 2025

Стала известна судьба украденной мошенниками квартиры Долиной

Ларисе Долиной вернут квартиру, украденную телефонными мошенниками
Виктория Клабукова

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Суд подтвердил, что российская певица Лариса Долина является законной владелицей квартиры, которую она продала по указке телефонных мошенников. О решении суда пишет РИА Новости.

Как сообщается, Мосгорсуд распорядился вернуть украденную аферистами квартиру артистке. «Постановление Хамовнического суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — заявил источник агентства. Заседание проходило в закрытом режиме.

В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой аферистов и лишилась квартиры. По их наводке она продала жилье за 112 миллионов рублей. В общей сложности артистка перевела злоумышленникам 180 миллионов рублей. Специалисты, которые провели экспертизу, пришли к выводу, что в момент продажи квартиры состояние артистки было психически неустойчивым.

Полине Лурье, считавшей себя законной собственницей и просившей выселить звезду из жилья, отказали в праве на владение имуществом. Деньги покупательнице также не вернули.

