Стала известна судьба украденной мошенниками квартиры Долиной

Ларисе Долиной вернут квартиру, украденную телефонными мошенниками

Суд подтвердил, что российская певица Лариса Долина является законной владелицей квартиры, которую она продала по указке телефонных мошенников. О решении суда пишет РИА Новости.

Как сообщается, Мосгорсуд распорядился вернуть украденную аферистами квартиру артистке. «Постановление Хамовнического суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — заявил источник агентства. Заседание проходило в закрытом режиме.

В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой аферистов и лишилась квартиры. По их наводке она продала жилье за 112 миллионов рублей. В общей сложности артистка перевела злоумышленникам 180 миллионов рублей. Специалисты, которые провели экспертизу, пришли к выводу, что в момент продажи квартиры состояние артистки было психически неустойчивым.

Полине Лурье, считавшей себя законной собственницей и просившей выселить звезду из жилья, отказали в праве на владение имуществом. Деньги покупательнице также не вернули.