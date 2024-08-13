Певица Долина продала мошенникам свою квартиру в центре Москвы

Российская певица Лариса Долина стала жертвой аферы с недвижимостью. Она продала квартиру в Москве в районе Хамовники за 112 миллионов рублей.

Как уточняет Пятый канал, около десяти утра неизвестные попытались попасть в квартиру народной артистки, заявляя, что они являются новыми собственниками. Охранники сообщили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы. Один из неизвестных, как сообщается, показал иностранный паспорт на английском языке. В тот момент самой певицы не было дома. Узнав о попытке вторжения, Долина обратилась к правоохранителям.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новые владельцы квартиры требуют отдать им ключи

Лариса Долина продала квартиру площадью 236 квадратных метра за 112 миллионов рублей. Как пишет Mash, сделку регистрировали в компании «Львов эстейт». Мошенники взялись за Долину в апреле. Артистке позвонили якобы из спецслужбы, сказали, что ее квартирой интересуются мошенники, убедили фиктивно продать жилье и отправить деньги на безопасный счет. Также злоумышленники выманили у певицы около 68 миллионов сбережений. В то же время мошенники связались с риелторским агентством «Львов эстейт» и поручили найти покупателей на квартиру Долиной. Покупателей нашли, в мае певица получила задаток и подписала документы. Как отмечается, ни риелторы, ни Долина, ни сами покупатели не предполагали, что это обман.

Когда Долина получила деньги, она положила их на счет мошенников. Таким образом общая сумма денег, отданных Долиной аферистам, составила 180 миллионов. Ключи новым владельцам артистка должна была передать в течение месяца. Теперь Долина отказывается отдавать ключи, хотя по документам она продала квартиру и получила деньги, а новые владельцы заплатили крупную сумму.

Аферу могли курировать с территории Украины

По данным SHOT, мошенникам, которые обманули народную артистку, грозит два года колонии. Сейчас следователи выясняют, кто получил деньги от незаконной сделки. По предварительной информации, операцию курировали с Украины. В связи с незаконной продажей московской квартиры народной артистки возбуждено уголовное дело.

Мошенники убеждали певицу, что сделка фиктивная и на самом деле квартира останется в ее собственности. Долина поняла, что стала жертвой обмана, когда новые владельцы попросили ее съехать. При этом артистка отказывается пускать новых хозяев в квартиру.

В июле мошенники попытались заложить подмосковную дачу Ларисы Долиной

Недоброжелатели попытались заложить ее дачу в Подмосковье, чтобы взять кредит, рассказал директор артистки Сергей Пудовкин. До этого появилась информация, что Долина пытается занять 50 миллионов рублей под 30 процентов годовых, заложив свой дом в Протасовке. Сообщалось, что средства понадобились певице для организации юбилейного тура. По словам директора Долиной, это была подготовленная, многоступенчатая атака мошенников.

Как стало известно, певица некоторое время получала запросы от микрофинансовых институтов на предоставление кредитов. При этом официально таких запросов не было, поскольку не было оснований для подобных обращений. Долина намеревалась обратиться в полицию.