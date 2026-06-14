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18:45, 14 июня 2026Мир

Фон дер Ляйен сделала заявление о приеме Украины в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала начало переговоров о приеме в ЕС Украины и Молдавии
Андрей Шеньшаков

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фор дер Ляйен анонсировала переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в Евросоюз (ЕС). Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам руководителя ЕК, переговорный процесс официально начнется 15 июня в Люксембурге. Будут обсуждаться разделы о демократии, евроценностях и верховенстве закона.

«Первая межправительственная конференция пройдет завтра в Люксембурге. Мы начнем с кластера фундаментальных положений, в котором речь идет о ценностях, демократии и верховенстве закона», — сообщила Урсула.

Известно, что переговоры с Украиной и Молдавией структурно разбиты на 33 переговорных раздела, которые неравномерно сгруппированы в 5 кластеров.

Ранее Украине предсказали сложный и долгий процесс вступления в Евросоюз. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прокомментировал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

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