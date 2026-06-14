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Забота о себе
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17:35, 14 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала проверенный способ выйти из зоны риска диабета за три месяца

Врач Дианова: Замена газировки и выпечки на полезные альтернативы снизит риск диабета
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sasirin pamai / Shutterstock / Fotodom

Профилактика диабета стоит намного дешевле лечения и помогает минимизировать вероятность его развития, заявила диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Проверенный способ выйти из зоны риска развития этого заболевания она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Для профилактики диабета врач предложила в течение трех месяцев внедрять по одной полезной привычке. Прежде всего она посоветовала сократить потребление сладких газированных напитков. «Газировки содержат очень много сахара — одна банка может покрывать или даже превышать суточную норму. Это вызывает резкие скачки уровня сахара, и, как следствие, инсулина в крови. А инсулинорезистентность является основным механизмом метаболического синдрома, быстрого набора лишнего веса и развития сахарного диабета второго типа», — объяснила Дианова.

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Следующая полезная привычка, которую рекомендовала внедрить специалист, — это замена хлеба, пирогов, сладкой выпечки и булок на более полезные альтернативы. По ее словам, регулярное употребление изделий из белой муки увеличивает риск ожирения и метаболических нарушений. Чтобы этого не произошло, вместо белого хлеба стоит выбирать цельнозерновой или ржаной, а при приготовлении домашней выпечки добавлять к пшеничной муке любые более полезные варианты.

Третьей составляющей правильного питания для профилактики диабета диетолог назвала сокращение потребления колбас, сосисок, бекона и ветчины. Обработанное мясо содержит не только вредные жиры и избыток соли, но и консерванты — эти компоненты усиливают воспаление, ухудшают чувствительность тканей к инсулину, создают нагрузку на обмен веществ, подытожила врач.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Гостроус заявила, что выпечка — один из самых вредных завтраков. Она провоцирует повышенное газообразование и может вызвать изжогу.

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