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18:39, 14 июня 2026Бывший СССР

Раскрыты итоги парламентских выборов в Армении

ЦИК Армении: Три политические силы войдут в парламент по итогам выборов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

Три политические силы войдут в парламент Армении по итогам выборов. Результаты голосования раскрыло РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

В парламент прошли партия премьер-министра республики Никола Пашиняна (49,7 процента голосов), а также оппозиционные блоки «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна (23,27 процента голосов) и «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна (9,9 процента голосов).

Уточняется, что партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.

Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. В ЦИК России, представители которого присутствовали на голосовании, заявили о многочисленных нарушениях во время процедуры. На двух избирательных участках были аннулированы результаты голосования.

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