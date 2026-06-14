Раскрыты итоги парламентских выборов в Армении

ЦИК Армении: Три политические силы войдут в парламент по итогам выборов

Три политические силы войдут в парламент Армении по итогам выборов. Результаты голосования раскрыло РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

В парламент прошли партия премьер-министра республики Никола Пашиняна (49,7 процента голосов), а также оппозиционные блоки «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна (23,27 процента голосов) и «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна (9,9 процента голосов).

Уточняется, что партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.

Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. В ЦИК России, представители которого присутствовали на голосовании, заявили о многочисленных нарушениях во время процедуры. На двух избирательных участках были аннулированы результаты голосования.