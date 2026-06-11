В России рассказали о многочисленных нарушениях на выборах в Армении

Памфилова: Нарушений на выборах в Армении было много

Во время выборов в Армении члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России фиксировали множественные нарушения. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Нарушений на выборах в Армении было много. Мы с коллегами это обсудили», — рассказала она.

По словам Памфиловой, в качестве международных наблюдателей в Армении присутствовали члены Центризбиркома Павел Андреев и Людмила Маркина.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны сообщила, что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов. Она набрала 49,81 процента. Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала 23,29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94 процента.