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22:19, 11 июня 2026Бывший СССР

В Армении признали недействительными итоги голосования на двух участках

ЦИК Армении признал недействительными итоги голосования на двух участках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Центризбирком Армении на внеочередном заседании в четверг аннулировал результаты голосования во время парламентских выборов 7 июня на втором по счету избирательном участке. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в день голосования на участок 35/65 после завершения установленного времени привезли большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать и после 19:00 по московскому времени, когда должны были закрыться избирательные участки. По той же причине аннулировал результаты голосования на одном из участков Еревана.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ваагн Овакимян заявил, что политические силы Армении могут оспорить итоги парламентских выборов до 19 июня в Конституционном суде.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны сообщила, что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов. Она набрала 49,81 процента.

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