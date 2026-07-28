Пять боевых групп ВСУ были уничтожены при попытке переброски в район Белого Колодезя

Пять боевых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при попытке их переброски в район Белого Колодезя Харьковской области вблизи российской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Командование ВСУ попыталось перебросить на передовые позиции в районе Белого Колодезя пять боевых групп. Перемещение противника было вскрыто разведкой, а живая сила и военная техника уничтожены», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили за прошедшую ночь восемь пунктов управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что командование ВСУ из-за больших потерь перебрасывает военнослужащих из тыловых районов в Харьковскую область. Например, им было направлено 24-е подразделение отдельной механизированной бригады, которое было укомплектовано насильно мобилизованными украинцами.