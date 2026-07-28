Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:15, 28 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о провале ВСУ возле границы с Россией

Пять боевых групп ВСУ были уничтожены при попытке переброски в район Белого Колодезя
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пять боевых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при попытке их переброски в район Белого Колодезя Харьковской области вблизи российской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Командование ВСУ попыталось перебросить на передовые позиции в районе Белого Колодезя пять боевых групп. Перемещение противника было вскрыто разведкой, а живая сила и военная техника уничтожены», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили за прошедшую ночь восемь пунктов управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что командование ВСУ из-за больших потерь перебрасывает военнослужащих из тыловых районов в Харьковскую область. Например, им было направлено 24-е подразделение отдельной механизированной бригады, которое было укомплектовано насильно мобилизованными украинцами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Трамп снова изменил отношение к Зеленскому
    Россиянка раскрыла цены на популярные у соотечественников круизы по стране
    Названо способное изменить СВО оружие России
    Ветераны предупредили о последствиях решения Пентагона по потерям в Иране
    Конфликт на Украине заставил Запад менять планы по производству боеприпасов
    Стало известно о провале ВСУ возле границы с Россией
    ВС России нанесли удар по центру Херсона
    Эксперт раскрыл подробности о заманивании банками пенсионеров
    Рэпер Usher полуголым станцевал на фанатке и выгнал ее со сцены
    Москвичам пообещали повышенную температуру
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok