В Армении сделали заявление об оспаривании итогов выборов

Овакимян: Политсилы Армении 19 июня могут оспорить итоги выборов в Конституционном суде

Политические силы Армении могут оспорить итоги парламентских выборов до 19 июня в Конституционном суде. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ваагн Овакимян, передает РИА Новости.

«Девятнадцатого июня — это день, когда политические силы смогут обратиться в Конституционный суд. Дальнейшие процессы будут предопределены решением суда», — уточнил Овакимян.

Глава ЦИК Армении уточнил, что окончательные итоги голосования будут подведены 14 июня. До этого Центризберком будет проводить пересчеты и рассматривать поступившие жалобы.

7 июня в Армении прошли выборы в парламент. Явка избирателей составила около 60 процентов, а правительство после голосования сформирует победившая на выборах партия. После обработки всех голосов, таковой стала партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» с результатом 49,81 процента голосов избирателей.