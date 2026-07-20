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03:11, 20 июля 2026Россия

Число сбитых у Москвы БПЛА возросло до 15

Собянин: На подлете к Москве сбиты еще семь беспилотников
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

До этого глава города заявил об уничтожении восьми беспилотников вблизи Москвы. Таким образом, число сбитых у столицы БПЛА достигло 15.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин.

Ранее 40 человек попали в больницу после атаки ВСУ на логистический центр в Подмосковье. Еще 22 раненых, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии, остаются в медучреждениях после удара по логистическому центру в Тамбове.

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