Вблизи Москвы сбили восемь БПЛА

Собянин: Силы ПВО сбили восемь беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города. Других подробностей он не привел.

Ранее 40 человек попали в больницу после атаки ВСУ на логистический центр в Подмосковье. Семь госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще 22 раненых, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии, остаются в медучреждениях после удара по логистическому центру в Тамбове.