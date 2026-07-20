Аналитик Макгрегор: Россия быстро уничтожает все, что Украина выводит на поле боя

Российские войска в зоне проведения спецоперации быстро уничтожают все, что Украина выводит на поле боя, Киев несет катастрофические потери, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Сколько у Украины реально войск на передовой? Последние данные о потерях, которые я видел, просто катастрофические. Каждый раз, когда украинцы что-то выводят на поле боя, русские это уничтожают», — сказал Макгрегор. Он сравнил продвижение российских войск с газонокосилкой, которая косит газон и ежедневно проходит дальше и дальше. «Скоро просто не останется травы, которую она может скосить», — добавил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что западных союзников не интересует, что происходит с Вооруженными силами Украины. По мнению Макгрегора, конфликт следует прекратить как можно быстрее, однако никто не хочет этого делать.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины несут существенные потери у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.