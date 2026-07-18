Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:18, 18 июля 2026Бывший СССР

Решение командования ВСУ привело к огромным потерям среди военных

Марочко: Командование ВСУ бросало силы в район Красного Лимана, это привело к потерям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинское командование «бездумно бросало» новые свежие силы в район Красного Лимана, что привело к «необоснованным, огромным потерям среди украинских боевиков».

До этого стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под огневой контроль последнюю переправу украинских войск через Северский Донец за Красным Лиманом. Отмечается, что у ВСУ через Северский Донец ранее были понтонные и насыпные переправы, но все были уничтожены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Взрыв сорвал металлические перила и разбил каменные ступени. Появилось видео покушения на украинского олигарха Ермолаева в Монако
    Налоговая заблокировала счета компании Басты
    Трамп оценил скандал с дисквалификацией футболиста сборной США на ЧМ
    Россиян предупредили по поводу продажи квартиры
    Беспилотник попал в многоэтажный дом в российском городе
    Взрывы прогремели в Сумах
    Решение командования ВСУ привело к огромным потерям среди военных
    Иран выпустил ракеты по кораблю США
    Многочисленность наемников ВСУ из одной страны объяснили
    В Молдавии «русские» десятикратно обошли «молдаван»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok