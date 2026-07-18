Марочко: Командование ВСУ бросало силы в район Красного Лимана, это привело к потерям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинское командование «бездумно бросало» новые свежие силы в район Красного Лимана, что привело к «необоснованным, огромным потерям среди украинских боевиков».

До этого стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под огневой контроль последнюю переправу украинских войск через Северский Донец за Красным Лиманом. Отмечается, что у ВСУ через Северский Донец ранее были понтонные и насыпные переправы, но все были уничтожены.