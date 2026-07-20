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03:22, 20 июля 2026Россия

ВСУ попытались ударить по российскому региону

ВСУ попытались ударить по Севастополю, уничтожены два беспилотника
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 июля предприняли попытку ударить по Севастополю. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram, уничтожены два украинских беспилотника.

Как уточнил чиновник, оба летательных аппарата были сбиты в Балаклавском районе. «По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении. О разрушениях не сообщается. Как уточнил Развожаев, противник продолжает пытаться атаковать регион, работает система противовоздушной обороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве было уничтожено 15 беспилотников.

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