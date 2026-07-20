В США заявили о желании компаний вернуться в Россию

Глава AmCham Эйджи: Многие американские компании хотят вернуться в Россию

Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил о желании компаний из США вернуться на российский рынок. Он рассказал об этом РИА Новости.

По словам Эйджи, подобное желание проявляют «многие американские компании». При этом он отметил, что им мешают «многочисленные санкционные запреты».

Ранее глава AmCham подчеркивал, что американские компании ждут политического сигнала для возвращения на российский рынок. Эйджи не стал называть точные организации, назвав это преждевременным, но отметил, что находится с ними в контакте.

19 июля президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини сообщил, что многие крупные итальянские компании, в том числе люксовый бренд одежды Prada, мечтают о перспективном российском рынке.