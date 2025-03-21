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09:06, 21 марта 2025Культура

Раскрыто состояние Долиной во время продажи квартиры в Москве

Mash: Долину признали психически неустойчивой при продаже квартиры в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина была психически неустойчивой, когда продавала мошенникам свою квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на экспертизу в рамках уголовного дела.

Результаты обследования показали, что моральное состояние Долиной не позволяло ей осознать происходящее. Она много нервничала и плакала. Однако в этот день артистка выступила перед студентами в университете и дала концерт в Кремле.

На гражданском процессе представители певицы не заявили ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы в подтверждение слов.

В августе 2024 года сообщалось, что злоумышленники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Речь идет об объекте площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники. Артистка рассказала, что поверила мошенникам и отдала им деньги после того, как получила от них видео «задержания преступницы» на фоне портрета президента России Владимира Путина.

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