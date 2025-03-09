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16:32, 9 марта 2025Силовые структуры

Стали известны детали обмана Ларисы Долиной мошенниками почти на 200 миллионов рублей

Долина поверила мошенникам после видео на фоне портрета президента Путина
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Известная певица, народная артистка России Лариса Долина рассказала, что поверила мошенникам и отдала им почти 200 миллионов рублей после того, как получила от них видео «задержания преступницы» на фоне портрета президента РФ Владимира Путина. Детали схемы обмана исполнительницы стали известны Telegram-каналу Baza.

На допросе Долина сообщила, что впервые мошенники связались с ней в апреле 2024 года. Тогда певице в мессенджере позвонила якобы ректор МГИКа Екатерина Кудрина, предупредившая, что вскоре с ней свяжутся сотрудник безопасности института и сотрудник ФСБ.

Далее злоумышленники действовали по стандартной схеме. По словам Долиной, чтобы преодолеть ее сомнения, они прислали видео, в котором якобы сотрудник Росфинмониторинга на фоне флага России и портрета Владимира Путина заявил о задержании силовиками женщины, пытавшейся оформить кредит под залог квартиры певицы. «Увидев данную видеозапись, я еще больше поверила в происходящее и продолжила следовать инструкциям Лукина А.О. и Князева А.А.. По словам Лукина А.О., с целью того, чтобы "перекрыть" эту сделку, мне необходимо продать принадлежащую мне квартиру в Ксеньинском переулке и вырученные от продажи деньги перевести на безопасный счет», — призналась Долина.

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В кратчайшие сроки певица продала свою недвижимость за 112 миллионов рублей и передала вырученные деньги мошенникам, часть средств она также перевела на «безопасные» счета.

В июле 2024 года телефонные злоумышленники вновь попытались выманить у Долиной деньги, попытавшись убедить, что под залог ее загородного дома оформлен кредит на 50 миллионов рублей. Для сохранения этой недвижимости они предложили исполнительнице взять кредит в банке. Долина попыталась это сделать, но во всех банках получила отказ, после чего мошенники начали ей угрожать. Только когда информация о продаже квартиры просочилась в прессу, они перестали звонить певице, и тогда она осознала, что была обманута.

Ранее суд вынес приговор по делу о мошенничестве с имуществом Ларисы Долиной. По решению суда, двое осужденных по уголовному делу должны будут выплатить пострадавшей артистке средства в размере 69 миллионов рублей.

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