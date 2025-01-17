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13:23, 17 января 2025Культура

Суд вынес приговор обманувшим Долину мошенникам

Мошенники, которые обманули певицу Ларису Долину, вернут ей 69 миллионов рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве с имуществом Народной артистки Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал Прокуратуры Москвы.

По решению суда, двое осужденных по уголовному делу, должны будут выплатить пострадавшей артистке средства в размере 69 миллионов рублей. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о певице Ларисе Долиной.

«Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры в интересах Народной артистки Российской Федерации, ставшей жертвой мошенников. С ответчиков будут взысканы более 69 миллионов рублей», — говорится в заявлении.

В решении суда также объясняется, каким именно образом мошенники смогли обмануть Долину, получив от нее средства от продажи квартиры.

«Введенная в заблуждение потерпевшая по указанию телефонных аферистов с апреля по июнь 2024 года перевела на подконтрольные мошенникам счета, принадлежащие физическим лицам, свои сбережения», — пояснили в прокуратуре.

В середине августа мошенники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Речь идет об объекте площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники.

Ранее стало известно, что Лариса Долина решила встретить Новый год в проданной мошенниками квартире.

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