Долина захотела встретить Новый год в проданной мошенниками квартире

Певица Лариса Долина нарядила елку в проданной мошенниками квартире

Народная артистка России Лариса Долина планирует встретить Новый год в квартире, которую несколько месяцев назад продала мошенникам. На это обратил внимание сайт МУЗ-ТВ.

Певица опубликовала в соцсетях видео, на котором продемонстрировала празднично наряженную елку. Отмечается, что, судя по паркету в комнате, на кадрах показана замешанная в скандале квартира.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) внес Ларису Долину в санкционный список.

В середине августа телефонные мошенники похитили у артистки 200 миллионов рублей, заставив продать квартиру в центре Москвы. Следствие считает, что аферисты звонили артистке с Украины.