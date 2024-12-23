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10:37, 23 декабря 2024Культура

Долина захотела встретить Новый год в проданной мошенниками квартире

Певица Лариса Долина нарядила елку в проданной мошенниками квартире
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина планирует встретить Новый год в квартире, которую несколько месяцев назад продала мошенникам. На это обратил внимание сайт МУЗ-ТВ.

Певица опубликовала в соцсетях видео, на котором продемонстрировала празднично наряженную елку. Отмечается, что, судя по паркету в комнате, на кадрах показана замешанная в скандале квартира.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) внес Ларису Долину в санкционный список.

В середине августа телефонные мошенники похитили у артистки 200 миллионов рублей, заставив продать квартиру в центре Москвы. Следствие считает, что аферисты звонили артистке с Украины.

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