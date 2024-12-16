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16:17, 16 декабря 2024Культура

ЕС ввел санкции против Ларисы Долиной

Евросоюз внес певицу Ларису Долину в новый пакет антироссийских санкций
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) внес в санкционный список российскую певицу Ларису Долину. Об этом сообщает ТАСС.

Этот пакет санкций против РФ стал 15-м по счету. В 2023 году Долина попала в санкционные списки Украины и Канады, а Латвия запретила ей посещать страну.

Кроме того, в списке оказалась журналистка Тина Канделаки. Ее попадание под санкции ЕС объяснил вовлечением в политику российского правительства, подрывающую фундаментальные ценности ЕС через «гибридные действия».

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против артистов SHAMAN и Полины Гагариной.

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