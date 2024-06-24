ЕС ввел санкции против SHAMAN и Полины Гагариной

ЕС ввел персональные санкции против певцов SHAMAN и Полины Гагариной

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против российских певцов SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Полины Гагариной. Об этом сообщает РИА Новости.

14-й пакет санкций против России был официально утвержден советом ЕС и вступил в силу. В новом пакете расширили персональные ограничения, под которые попали 116 физических лиц и организаций. Помимо Гагариной и Дронова, из деятелей культуры в санкционном списке также оказался актер Иван Охлобыстин.

О внесении в санкционный список Гагариной стало известно неделей ранее. В Брюсселе обратили внимание на то, что исполнительница выступала на мероприятиях, посвященных присоединению новых регионов к России, а также увеличила свои доходы «благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях».