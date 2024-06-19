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13:26, 19 июня 2024Культура

Стало известно о введении санкций ЕС против Полины Гагариной

EUobserver: в 14-й пакет санкций ЕС внесут певицу Полину Гагарину

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В 14-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) внесут российскую певицу Полину Гагарину. Об этом стало известно изданию EUobserver.

В Брюсселе обратили внимание, что Гагарина выступала на мероприятиях, посвященных присоединению новых регионов к России, а также увеличила свои доходы «благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях». Помимо исполнительницы, ЕС введет санкции против предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко и Таймураза Боллоева, уточняет издание.

Ранее Гагарина была названа одной из самых высокооплачиваемых эстрадных звезд в России, наряду с SHAMAN и Филиппом Киркоровым. Артистка зарабатывает за одно мероприятие порядка 6-8 миллионов рублей, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

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      Мария Рюрикова
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