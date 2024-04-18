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15:55, 18 апреля 2024Культура

Раскрыты имена самых высокооплачиваемых артистов России

Критик Бабичев назвал Киркорова и SHAMAN самыми высокооплачиваемыми артистами
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Музыкальный критик Евгений Бабичев раскрыл имена самых высокооплачиваемых артистов России. Об этом он сообщил в разговоре с NEWS.ru.

По словам медиаменеджера, чем выше статус исполнителя, тем больше размер его гонорара. Он отметил, что сейчас в топе находятся Полина Гагарина, SHAMAN, а также Филипп Киркоров и Анна Asti, несмотря на недавний скандал, связанный с их присутствием на «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

«Гагарина, SHAMAN, а вместе с ними и Анна Asti зарабатывают порядка 6-8 миллионов за мероприятие. Zivert до недавнего времени тоже получала около шести миллионов. Но я не исключаю, что в будущем эта цена будет расти в связи с этой нынешней паузой», — отметил продюсер.

Бабичев также поделился мнением, что номером один на российской эстраде сейчас является Анна Asti.

Ранее стал известен гонорар певицы Лолиты Милявской за частные выступления после ее участия в «голой вечеринке».

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      Анастасия Астахова
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