Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:34, 15 апреля 2024Культура

Раскрыт гонорар Лолиты за частные выступления после «голой вечеринки»

Стоимость выступления Лолиты за частные выступления повысилась на миллион рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Стал известен гонорар певицы Лолиты Милявской за частные выступления после ее участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость выступления артистки повысилась на миллион рублей и теперь составляет пять миллионов рублей, а также 500 тысяч за технический райдер. По данным канала, исполнительница готова выступать при условии, что заказчики будут адекватными. Также в число требований артистки входит официальное приглашение.

Ранее певица Анита Цой рассказала, что Лолита Милявская сильно переживает из-за «отмены», которая случилась после ее участия в скандальном мероприятии.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по французским военным в Славянске. Наемники привезли гаубицы CAESAR для обстрела Запорожья

      В Якутии остановили работу угольных фабрик из-за проблем с вывозом

      Кологривый усомнился в актерском таланте Янковского

      В клинике звездного хирурга Хайдарова прошли обыски

      ВС России нанесли удар по складу в Сумской области

      Россиянка продиктовала код из смс от «оператора» и потеряла два миллиона рублей

      Из-за сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ в российском регионе загорелся ФАП

      Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

      ФАС возбудила дело о картеле при поставках еды в детсады и больницы

      Стало известно о первом ДТП с участием электрокара Xiaomi

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше