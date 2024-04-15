Раскрыт гонорар Лолиты за частные выступления после «голой вечеринки»
Стоимость выступления Лолиты за частные выступления повысилась на миллион рублей
Стал известен гонорар певицы Лолиты Милявской за частные выступления после ее участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Стоимость выступления артистки повысилась на миллион рублей и теперь составляет пять миллионов рублей, а также 500 тысяч за технический райдер. По данным канала, исполнительница готова выступать при условии, что заказчики будут адекватными. Также в число требований артистки входит официальное приглашение.
Ранее певица Анита Цой рассказала, что Лолита Милявская сильно переживает из-за «отмены», которая случилась после ее участия в скандальном мероприятии.